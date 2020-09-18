COVID-19 в Грузии: число заболевших продолжает расти

За последние сутки в Грузии выявлено 193 случая заражения коронавирусом (COVID-19), один человек скончался. Об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 3 695.

Отметим, в Грузии в настоящее время на карантине находятся 4 988 человек, на стационарном лечении - 836 человек. Вылечились 1 534 человека, от коронавируса скончались 20 человек.