Прокуратура об убийстве Айдан Бабаевой

В прокуратуру Хазарского района поступила информация о гибели жительницы поселка Тюркан Айдан Бабаевой от полученного огнестрельного ранения.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники прокуратуры, которые при участии судмедэксперта осмотрели тело и провели другие процессуальные действия.

В ходе проведенного расследования появились обоснованные подозрения на то, что в Айдан Бабаеву на почве личного конфликта выстрелил ее брат Мухаммедали Бабаев (1996 г.р.).

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленно убийство) УК Азербайджана.

Мухаммедали Бабаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По факту продолжается расследование.