COVİD-19 в России: свыше 6 тысяч новых зараженных за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 196, до 1 109 595. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой инфекции.

По его данным, в относительном выражении суточный прирост второй день подряд держится на уровне 0,6%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 616 за сутки, всего выздоровели 911 973 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 71 против 79 днем ранее, всего от инфекции умерли 19 489 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.