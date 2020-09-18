МИД Азербайджана: Действия руководства Армении накаляют обстановку в регионе

Как отмечается в комментарии главы пресс-службы МИД, в интервью, которое президент Азербайджана Ильхам Алиев дал местным СМИ во время участия в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Апшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева 19 сентября этого года, с приведением веских аргументов, опирающихся на историческую правду и реальные факты, была разоблачена захватническая политика Армении и истинная сущность ее руководства: «Традиционно фальшивое и двуличное заявление, распространенное МИД Армении в этом контексте, демонстрирует то, что эта страна все еще не способна признать горькую правду. Не признающей нормы и принципы международного права захватнической Армении, которая удерживает под военной оккупацией международно признанные территории Азербайджана и осуществила на них этническую чистку, создан очаг конфликта в регионе, что представляет серьезную угрозу для устойчивого мира и безопасности».

Лейла Абдуллаева отметила, что, как и прежний криминальный режим хунты Армении, нынешнее руководство этой страны очень далеко от правильной оценки ситуации в регионе и происходящих вокруг событий, от обеспечения интересов собственного народа: «К сожалению, Армении все еще не удается проводить независимую политику на основе национальных интересов, понять пользу мира, безопасности и благополучия в регионе. Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе, сводя к минимуму возможность решения мирным путем конфликта, виновником которого она является. Попытки премьер-министра Армении изменить формат переговорного процесса, не имеющее под собой оснований выдвижение им условий по переговорам, бредовое заявление, озвученное им в августе 2019 года, нападение армянских вооруженных сил на азербайджанские позиции на азербайджано-армянской границе 12-16 июля 2020 года, предпринятая 23 августа диверсионно-разведывательной группой Армении попытка провокации, демонстративное проведение Арменией политики незаконного заселения на оккупированных азербайджанских территориях и другие подобные провокации являются ударом по усилиям по политическому решению конфликта, и вся ответственность за это лежит непосредственно на руководстве Армении».