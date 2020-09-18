Турция не планирует закрывать курорты из-за коронавируса

В Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений с 20 сентября. Ситуацию в стране оценила собственный корреспондент TourDom.ru в Анталье Мария Шекер.

По ее словам, турецкие курорты по-прежнему остаются доступными для всех иностранных граждан, в том числе и для россиян. «Нет и каких-либо разговоров о прекращении авиасообщения с Россией и странами СНГ», — подчеркнула журналистка.

При этом власти частично усилили меры безопасности на фоне пандемии, они касаются преимущественно местных жителей. Единственное ограничение, которое способно повлиять на условия отдыха туристов, — намерение временно приостановить работу увеселительных заведений в городах — дискотек, баров, пабов, ночных клубов. О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет.