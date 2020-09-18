ВОЗ одобрила лечение COVID-19 травами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Эксперты регионального комитета по традиционной медицине для COVID-19, сформированного ВОЗ, Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и Комиссии по социальным вопросам Африканского союза подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии. В настоящее время этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран под именем COVID-Organics, или CVO.

ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний.

"Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта", — говорится в заявлении.

"Начало COVID-19, как и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, подчеркнуло необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области народной медицины, — приводятся в пресс-релизе ВОЗ слова Проспера Тумусииме (Prosper Tumusiime), директора отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке. — Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства".