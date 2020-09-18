США призвали Баку и Ереван к возобновлению переговоров по Карабаху

США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в поздравлении Помпео по случаю Дня независимости Армении.

«Мы также по-прежнему привержены оказанию помощи в поиске путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы», - сказал он.