Премьер Беларуси: Недруги добиваются хаоса в стране
Внешние силы продолжают оказывать на Беларусь беспрецедентное давление и предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в стране, заявил премьер-министр этой страны Роман Головченко, передает ТАСС.
"Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны", - отметил глава белорусского правительства.