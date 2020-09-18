Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:45

Волна разоблачений контактов Еревана с курдскими террористическими организациями, а также операции по переселению ливанских армян на оккупированные территории Нагорного Карабаха поднимают вопрос о том, разведывательная служба какой европейской страны всячески содействует «возвращению Армении на Ближний Восток» и какие цели она при этом преследует.

Но сначала нужно ответить на другой вопрос – в какой европейской стране армянская диаспора играет особую роль во внутренней политике и способна повлиять на избирательный процесс? Ответ очевиден – во Франции. «Марсель – колыбель нашей диаспоры», – считает 56-летний местный политик Паскаль Шамасян. По некоторым сведениям, в Марселе живут около 100 000 человек армянского происхождения, а это порядка 10% всех жителей. По собственным оценкам армянских организаций, в Марселе и его пригороде на самом деле проживает свыше 180 тысяч армян, что также подтверждается данными европейских исследователей из центра «Мигранты и правовая оценка». В 6 муниципальных округах города армяне составляют большинство и занимают там видное общественное положение. Так, мэром 7-го округа Марселя является Гаро Овсепян, мэром 6-го округа – Фредерик Дурнаян. Вице-мэром города является видный французский дизайнер армянского происхождения Дидье Паракян, который играет значимую роль в армянской общине, а, следовательно, и во армянском лоббизме не только Марселя, но и Франции в целом. Трудно после этого удивляться тому, что почти все кандидаты в сенат Франции от Марселя и близлежащих округов занимают проармянскую позицию – в предвыборный период голос армянского электората для многих из них является решающим. В городе действуют филиалы и офисы всех традиционных армянских партий.

Но на Марселе влияние диаспоры не заканчивается. В настоящее время многочисленные армянские колонии существуют не только в Париже, Марселе и их пригородах, но также в Лионе, Гренобле, Вьене, Валансе, Ницце и других городах. Армянские фамилии можно встретить на вывесках многих фирменных магазинов. Так, на рынке французской одежды известен бренд Алена Манукяна, на рынке обуви – продукция Келяна. Созданная Аленом Микли коллекция очков популярна во всем мире. Проживающие в Париже Петросяны владеют монополией на импорт икры. Промышленник Микаел Асланян создал известную во всем мире водку «Асланов», а Армен Мелконян входит в число 11 лучших виноделов Франции – и это далеко не полный перечень интеграции армянской диаспоры в экономику и истеблишмент этой европейской страны. Что, естественно, накладывает определенные обязательства в отношениях с Ереваном для политиков Парижа. «Какими бы ни были трудности, армяне могут рассчитывать на дружбу Франции. Верная своим обязательствам, Франция поддерживает армян в их стремлении к миру и процветанию», - не так давно писал Эммануэль Макрон Николу Пашиняну в письме по случаю 105-й годовщины «геноцида» армян в Османской империи. Но там, где обязательства – там и окно возможностей для французской дипломатии и разведки. «Франция готова рассмотреть вопрос о предоставлении кредита государственной политики в размере 50-80 млн евро Армении через работающее в РА Французское Агентство Развития (AFD)», - говорится в «письме поддержки», которое Макрон отправил Николу Пашиняну в конце июня нынешнего года.

Понятно, что столь щедрые жесты – а это далеко не единственный случай - требуют ответных шагов со стороны Еревана. А в чем они могут проявиться? Все правильно, в поддержке армянской стороной того своеобразного «нового крестового похода», который Париж развязал против Турции. Причем, идя на встречу пожеланиям армянских политиков, в зоне нанесения французского удара оказывается и Азербайджан. «Армения очень дорога нам. Армяне создавали историю Франции, мы, можно сказать наполовину соотечественники. Армяне — часть нашей истории и предмет гордости», - говорил Эммануэль Макрон в октябре 2018 года на проходившем в Ереване саммите «Организации стран Франкофонии», крайне интересной и не стремящейся к особой публичности организации, являющейся эффективным инструментов внешней политики Парижа. Ну как не порадеть такому союзнику, тем более что стратегические цели Франции и Армении сейчас совпадают. Схема, разработанная в Париже, выглядит незатейливо: «Мы ведем кампанию против Турции, а вы, в Ереване, создаете максимум проблем ее стратегическому союзнику, Азербайджану. И возможности нашей разведки вам в помощь». А возможности у французской разведки в отношении контактов с армянской диаспорой что на территории Франции, что с диаспорами на Ближнем Востоке действительно большие, относящиеся еще к 70-м – 80-и годам прошлого столетия, хотя история отношений спецслужб Франции с секретно-боевым крылом Дашнакцутюн еще более длительная, аж с 20-х годов прошлого столетия. Правда, в семидесятых и восьмидесятых подопечные армяне доставляли немало проблем своим французским кураторам. «По данным правительства Соединенных Штатов, в результате террористических актов армянских террористов в Европе с середины 1970-х годов и до 1981 года включительно, погибли 28 турецких дипломатов или членов их семей и 34 европейца, а ранения получили более 300 человек», - писала в 1983 году The New York Times.