Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Бадамдар Сабаильского района города Баку из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 1,9 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой этого распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.