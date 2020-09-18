Бывшего губернатора Хабаровска официально обвинили в убийствах

Мосгорсуд в понедельник разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори - это третий эпизод в его деле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения", - сказал судья.

Суд признал законным решение нижестоящего суда об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала "в связи отсутствием доказательств". СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь, пока решение об отмене постановления следователя подтвердит Мосгорсуд.

Таким образом, теперь Фургал официально обвиняется по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.