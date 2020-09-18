Баку о напряженной обстановке на границе

Армянские вооруженные силы предприняли сегодня очередную провокацию в направлении Товузского района Азербайджана. В результате от вражеской пули погиб военнослужащий азербайджанской армии Эльшан Али оглу Мамедов. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с произошедшей провокацией на армяно-азербайджанской государственной границ.

"Совершение этой кровавой провокации вслед за последним заявлением МИД Армении о гарантии мира и безопасности в регионе и заявлением главы МИД Армении, призывающего к мирному решению конфликта, наглядный пример того, что истинным намерением руководства Армении является не мир, а продолжение агрессии. Вся ответственность за это кровавое преступление, совершенное войсками противника на армяно-азербайджанской границе, ложится на военно-политическое руководство Армении", - подчеркивает МИД Азербайджана.