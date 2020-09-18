Возмещенные государством Группе компаний PASHA средства передадут семьям шехидов

Решением Кабинета министров Азербайджана государство возместило расходы на отели и другие объекты, выделенные для борьбы с коронавирусом в период пандемии. В число объектов, расходы на которые были покрыты по данному решению, входят и отели, принадлежащие Группе компаний PASHA.

Так, крупнейший отель в Баку по количеству номеров - отель Boulevard, а также отель в Нафталане были предоставлены врачам и медицинскому персоналу, работающему с зараженными коронавирусом и нуждающимся в карантине. Кроме того, для находящихся на карантине людей была выделена «Деревня атлетов», а также отели в Сиязане (Galaalti Hotel & SPA), Ленкорани (Lankaran Springs and Wellness Resort) и Шемахе (Shamakhi Palace Sharadil).

В ответ на благой шаг государства Группа компаний PASHA решила передать возмещенные средства семьям шехидов. Так, 12 тысяч семей шехидов получат средства, возмещенные Группе за расходы на отели, выделенные для борьбы с коронавирусом. Проект по поддержке охватит каждого члена семьи шехида, получающего стипендию в соответствии со списком, предоставленным Министерством труда и социальной защиты населения.

«Как одна из крупнейших организаций в регионе мы считаем своей прямой обязанностью принимать активное участие в борьбе с трудностями в нашей стране в сложившейся ситуации», - утверждает главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Следует отметить, что с марта 2020 года PASHA Holding, будучи одной из первых компаний, откликнувшихся на призыв главы государства уделять особое внимание корпоративной социальной ответственности, принял ряд мер для предотвращения негативного влияния пандемии COVID-19 на экономическую и эпидемиологическую ситуацию в стране. Со стороны Группы компаний PASHA были осуществлены такие крупные кампании, как создание лаборатории по борьбе с коронавирусом, поддержка проекта «Мы сильны вместе», реализуемого Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением регионального развития, и финансирование выдачи микрокредитов фермерам со стороны Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства.