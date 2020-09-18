Правительство Великобритании планирует на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го, как предусмотрено в данное время планами перехода к чистой энергетике. Об этом сообщает The Guardian.

Данная мера призвана ускорить распространение электромобилей на дорогах королевства. Предполагалось, что новая «дорожная карта» по отказу от двигателей внутреннего сгорания в машинах будет объявлена в конце сентября, пишет британское издание. Однако, по данным источников СМИ, это произойдёт позже — в конце 2020 года, так как сейчас правительство занято борьбой с растущим числом зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.

Первой страной, где полностью запретят продавать новые автомобили с классическими силовыми установками, станет Норвегия в 2025 году. В Германии, Ирландии и Нидерландов запрет введут в 2030 году. Во Франции экологически чистые автомобили станут безальтернативными к 2040 году.