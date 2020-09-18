Диалог парламентариев с Коллегией адвокатов…

Комитеты Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека совместно с Коллегией адвокатов провели конференцию в видеоформате.

В конференции при модераторстве председателя парламентского комитета по правам человека, руководителя Центра социологических исследований Захида Оруджа приняли участие депутаты Милли Меджлиса, руководство президиума Коллегии адвокатов во главе с его председателем Анаром Багировым, а также более 50 адвокатов. Тема конференции - законодательные другие проблемы осуществления адвокатской деятельности в Азербайджане.

В частности, обсуждались проблемы законов, обеспечивающих функционирование института защиты; правовые аспекты организации бесплатной юридической помощи; обязательства адвокатов по налоговым и социальным платежам и другие важные аспекты адвокатской деятельности.

Конференция прошла в формате открытых публичных дискуссий и обсуждений.

Все участники подчеркивали важность подобного диалога для обеспечения граждан страны доступной квалифицированной правовой помощью и эффективного функционирования судебно-правовой системы.