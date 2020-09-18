Некоторые СМИ и социальные сети растиражировали недостоверную информацию об отказе от уголовного преследования лица, сделавшего и распространившего фотографии девушки младше 18 лет в Нефтчалинском районе. Как сказали haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, это служит формированию ложного общественного мнения о правоохранительных органах.

В сообщении отмечается, что жительница Нефтчалинского района Айтен Алиева (имя и фамилия – условные) обратилась с заявлением в прокуратуру района. В результате проведенного расследования подозреваемый в совершении преступления житель района Айяр Азизов был задержан и привлечен к следствию. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Районная прокуратура незамедлительно возбудила уголовное дело по статьям 151 и 156.1 УК Азербайджана. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.

Отметим, что пользовательница соцсетей Вафа Наги поделилась на своей странице в Facebook статусом, в котором сообщила, что в Нефтчалинском районе некий мужчина похитил свою односельчанку, раздел ее, сфотографировал и распространил эти фотографии в селе.