Чеченский вор в законе претендует на империю Лоту Гули

Чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский) решил силой взять контроль над империей убитого главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного как Лоту Гули. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

В настоящее время Домбаев активно наращивает влияние в Челябинской области и имеет статус смотрящего за Южным Уралом. Если ему удастся заручиться поддержкой и в других регионах, он вполне сможет побороться с братом Гули Намиком Бакинским за наследство погибшего.

Домбаеву хотелось бы замкнуть на себя денежные потоки, которые приносит мафии торговля фруктами, орехами и овощами, поэтому он готов к решительным действиям, что может привести к стычкам и конфликтам между его подручными и сторонниками Намика.

На империю Гули есть трое претендентов: это 47-летний Георгий Акоев (Гия Свердловский) — племянник убитого лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан); 65-летний Автандил Кобешавидзе (Авто), проживающий сейчас в Украине, и 39-летний Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский). Однако наследником погибшего считается Намик Бакинский. Недавнее примирение воров Мераба Мзарелуа и Маци Гварамия повысило его авторитет и закрепило за ним статус безоговорочного лидера.