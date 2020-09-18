Азербайджан заявил о ранении в Товузе еще одного азербайджанского солдата

Провокации и преступления, совершаемые армянской стороной на фронте, свидетельствуют о том, что страна-оккупант заинтересована не в проведении переговоров, а в эскалации напряженности. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана в связи с обострением на азербайджано-армянской границе.

В заявлении ведомства отмечается, что провокационные атаки страны-оккупанта, нарушение с ее стороны режима прекращения огня, преступления против военнослужащих азербайджанской армии перечеркивают мирный процесс, являются открытым неуважением к нормам и принципам международного права, решениям и резолюциям Совета Безопасности ООН.

20 сентября в 17:00 вооруженные силы Армении, нарушив режим прекращения огня, открыли стрельбу по боевому посту в селе Агдам Товузского района Азербайджана. В результате солдат Гурбанов Гурбан Азад оглу получил осколочное несквозное ранение правого плеча.

По факту в Военной прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (Ведение агрессивной войны) и 29, 120.2.12 (Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.

Кроме того, продолжая демонстрировать свои агрессивные намерения, подразделения вооруженных сил Армении 21 сентября 2020 года около 09:00, грубо нарушив режим прекращения огня в направлении Товузского района, обстреляли наши позиции. При предотвращении вражеской атаки погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии младший чавуш Мамедов Эльшан Али оглы.

По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (Ведение агрессивной войны) и 120.2.12 (Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.