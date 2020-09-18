Названа причина массовой гибели слонов в Африке

Массовая гибель слонов в Ботсване в 2020 году произошла из-за цианобактерий. От сине-зеленых водорослей погибло 330 животных, пишет Reuters, ссылаясь на заместителя директора национальных заповедников Ботсваны Сирила Таоло.

Цианобактерии живут в воде или влажных почвах. Они вырабатывают несколько типов токсинов.

Высокое содержание цианобактерий в воде может стать угрозой для жизни не только животных, но и людей.

Весной этого года власти Ботсваны забили тревогу, когда массово начали гибнуть слоны. Больше всего животных погибло на территории одного из наиболее охраняемых заповедников страны у источников воды в северной части дельты реки Окванго.