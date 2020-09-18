Посольство Грузии в Баку об инвестиционной привлекательности Тбилиси для Азербайджана

Грузия добилась значительного прогресса в таких областях, как права человека, прозрачность, борьба с коррупцией, надлежащее управление и макроэкономическая стабильность.

Азербайджан является стратегическим партнером Грузии и в то же время одним из самых больших инвесторов Грузии. Развитие торгово-экономических отношений с Азербайджаном всегда было приоритетом для правительства страны. Об этом haqqin.az заявили в посольстве Грузии в Азербайджане.

Также значительно вырос политический плюрализм. Следует отметить, что правительство Грузии свободно от коррупции и направляет все внимание на бизнес.

Об этом свидетельствует исследование предприятий, опубликованное Всемирным банком, и Грузия входит в первую десятку стран в мире по низкому уровню взяточничества и факту того, что она свободна от влияния взяточничества.

Проверки бизнеса проводятся Всемирным банком совместно с партнерами группы Всемирного банка (EBRD, EIB, DFID) каждые 4 года. Целью исследования является оценка деловой среды в странах, которые играют важную роль в росте и развитии частного сектора и, следовательно, экономики в целом. Исследование охватывает все географические регионы мира и сотни тысяч малых, средних и крупных частных компаний. Последний раз опрос проводился в Грузии с марта 2019 года по январь 2020 года. За этот период в Грузии были опрошены представители 581 компании.

По результатам опроса о свободе от коррупции Грузия была признана лучшей в мире. В частности, из-за малого количества случаев взяточничества Грузия входит в первую десятку из 144 стран. Грузия входит в десятку стран с наибольшим уровнем свободы от взяточничества. Следует отметить, что, согласно опросу, количество частных компаний в Грузии, которые хотя бы один раз на практике сталкивались с требованием взятки, составляет лишь 1,3% от числа опрошенных компаний. Этот показатель составляет 10% в Европе и Центральной Азии и 12% в странах со средним уровнем дохода.

Случаи требований подарков и неофициальных выплат от частных компаний в Грузии составляют всего 1-1,4%, хотя тот же показатель в странах Европы и Средней Азии составляет 15%, а в странах с доходами выше среднего достигает 10-19%.

В то же время, согласно рейтингу Fitch, кредитный рейтинг Грузии уже второй год подряд находится на самом высоком уровне (BB) в современной истории страны. Стоит отметить, что, согласно последней оценке, в этом году Fitch и S&P включили Грузию в двадцатку стран со средним доходом.

Упрощенные правила для начала бизнеса в Грузии ежегодно подтверждаются рейтингом Doing Business, который составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. В 2020 году по этому показателю Грузия заняла 7-е место среди 189 стран.

Именно успешность и эффективность системных реформ способствовали значительному улучшению позиций Грузии во влиятельных международных рейтингах.

Экономическая политика Грузии направлена на свободное, справедливое и продолжительное развитие, и ее целью является эффективные государственные услуги, свободная конкуренция на рынках, защита собственности и интеллектуальных прав и доступность свободной судебной системы.

Основным приоритетом Грузии является еще большая либерализация торговли и более глубокая интеграция на ведущие рынки мира. Грузия обладает договорами о свободной торговле с Великобританией, Турцией, странами СНГ, Китаем, а также договором о глубокой и всесторонней торговле с Евросоюзом. Все это охватывает рынки с 2,3 миллиарда покупателей.

Успехи Грузии и ее позиция в международных финансовых структурах делают ее привлекательной для иностранных инвестиций и в первую очередь привлекательной страной для ее стратегического партнера Азербайджана.