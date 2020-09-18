Прокуратура о смерти рабочего в Баку

В прокуратуру Ясамальского района поступила информация о том, что 19 сентября примерно в 20:00 Полад Эйнуллаев скончался от травм, полученных в результате падения на него железной трубы.

В прокуратуре района haqqin.az сообщили, что сотрудники ведомства при участии судебно-медицинского эксперта незамедлительно осмотрели место происшествия и тело погибшего, были выполнены другие процессуальные действия.

В ходе расследования установлено, что рабочий П.Эйнуллаев умер от травм, полученных в результате падения на него железной трубы при проведении строительных работ в блоке «А» жилого массива Royal Park.