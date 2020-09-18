Глава Минздрава Чехии уволился из-за коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех подал в отставку на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщило Associated Press. При этом министр отказался признать, что не справился с ситуацией.

"Мы имеем дело с COVID-19 уже девятый месяц. Думаю, что все мои коллеги и я день и ночь делали все возможное, чтобы защитить наших граждан от болезни. Осмелюсь сказать, что мы очень хорошо справились с первой волной. Это был богатый опыт, и я не думаю, что мне и моей команде стоит чего-либо стыдиться", - сказал Войтех.

Чехия справлялась с распространением вируса весной, но сейчас ситуация осложнилась. В настоящее время Чехия находится на втором месте после Испании по ежедневному приросту числа инфицированных в ЕС. Всего в стране зарегистрированы 49 290 случаев заражения, умерли 503 пациента. Еще на прошлой неделе на втором месте была Франция, но за выходные Чехия обошла ее.