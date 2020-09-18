«Азеригаз» меняет устаревшее оборудование по всему Баку

ПО «Азеригаз» продолжает успешные работы по расширению газовой инфраструктуры. В соответствии с составленной программой мероприятий, для бесперебойного обеспечения населения газом ПО «Азеригаз» продолжает работы по реконструкции газопроводов в селах и поселках и замене устаревшего оборудования, а также установке газовых счетчиков в каждой квартире.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеригаз», за период с января по июль 2020 года были капитально отремонтированы 328,9 км газопроводов.

За счет внутренних возможностей Бакинский региональный газово-эксплуатационный департамент, региональные газово-эксплуатационные управления и Сумгаитский газово-эксплуатационный участок в январе-августе 2020 года отремонтировали и заменили на новые 290,89 км газопроводов (включая 262,52 км металлических газопроводов и 28,37 км полиэтиленовых труб), установили 366 газовых регуляторов и 318 связующих арматур.

В то же время на опоры подняты газопроводы общей протяженностью 96 302 метра (37,2%). Также покрашены 103 315 метров из 337 228 метров газопроводов (30,6%).

По регионам страны обеспечена подача газа в 17 новых жилых массивов. В «Азеригаз» отметили, что благодаря газификации деревень, поселков и жилых массивов за последние годы, а также строительству производственных объектов, выросло количество абонентов и потребность в природном газе. Общее количество абонентов приближается к 2,3 миллиона.