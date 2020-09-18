Пашаев: "В машине Ефремова в момент ДТП находились три человека"

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что, по его информации, в машине актера в момент ДТП было как минимум три человека, передает ТАСС.

"В машине как минимум было три человека", - сказал он в понедельник в эфире программы "Док-ток" на Первом канале. Как пояснил Пашаев, он неоднократно консультировался со специалистами-автотехниками и криминалистами. "Если сзади никто не сидит, спинка сиденья с пассажирской стороны не может сломаться", - сказал он, добавив, что результаты одной из экспертиз показали наличие отпечатков пальцев Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны.

Пашаев также добавил, что, согласно имеющимся в его распоряжении результатам экспертиз, эпителий актера обнаружен лишь на подушке безопасности автомобиля. "За рулем отпечатки пальцев принадлежат другому человеку. Если вам интересно, я их предоставлю", - сказал он.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.