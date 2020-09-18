Nar наградил набравших наивысшие результаты на экзаменах абитуриентов

16:10

Как и каждый год, и в этом году Nar наградил абитуриентов, набравших наивысший результат - 700 баллов на вступительных экзаменах в вузы. Мобильный оператор предоставил Азизу Керимли и Гусейну Абдуллаеву, набравшим 700 баллов на вступительном экзамене этого года, современные смартфоны, номер Nar и бесплатный баланс для звонков.

Подарки самым успешным и умным абитуриентам года вручил главный исполнительный директор Azerfon Гуннар Панке. Г-н Панке поздравил молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей карьере: «Для Nar стало традицией награждать абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах. Успех, которого только вы вдвоем достигли среди тысячи молодых людей, сдавших вступительные экзамены в этом году, станет для вас стимулом. Думаю, что такие ценные, образованные и трудолюбивые молодые люди, как вы, в будущем станут хорошими специалистами. Я верю, что вы добьетесь больших успехов в будущем, а также принесете большую пользу обществу, развивая свое мировоззрение и навыки». И в этом году информационную поддержку мероприятию по награждению абитуриентов, показавших наивысший результат, оказало агентство Modern.az.