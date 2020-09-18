Алхас Исмаилов, отдел социума 16:22

В каждой стране для борьбы с преступностью действуют различные структуры, главная задача которых - раскрыть преступление и привлечь к ответственности виновного. А если подозреваемый исхитрился покинуть страну, его объявляют в розыск по линии Интерпола, международной уголовной полиции. Случается, однако, что бессильными оказываются и правоохранительные органы страны, где произошло преступление, и Интерпол… Еще в 2016 году haqqin.az писал о том, что правоохранительные органы России объявили в розыск 52-летнего уроженца Азербайджана Эльчина Абилгасан оглу Махмудова, обратившись за помощью и в международную полицию. Информация об этом была официально размещена на сайте Интерпола. В выпущенном им «красном циркуляре» отмечалось, что Эльчин Махмудов обвиняется по статье «Взяточничество». При этом сведений о самом Эльчине Махмудове было крайне мало, указывалось лишь, что он руководит компаниями Ponek-E и Asfin.

Пока, однако, усилия как правоохранительных органов России, так и вездесущего Интерпола не увенчались успехом. Эльчин Махмудов не задержан, хотя уже пятый год в комфорте и роскоши проживает у себя на родине, в Азербайджане. Узнав об этом, в редакцию haqqin.az обратилась группа граждан, которые были обмануты Эльчином Махмудовым в годы, когда он проворачивал свои дела в России, в целом на сумму в несколько миллионов долларов. Когда Махмудова задержали российские правоохранительные органы, у этих граждан появилась надежда вернуть свои деньги, но на время следствия его неожиданно отпустили под подписку о невыезде. И Махмудов, понимая, что срок ему светит немалый, не стал дожидаться решения российской фемиды и просто сбежал из страны. На все запросы в МВД России пострадавшим отвечают, что Махмудов «объявлен и даже переобъявлен в международный розыск».

При этом, как стало известно haqqin.az, сбежавший от российских правоохранителей Эльчин Махмудов, ничуть не таясь, не только благоденствует в Баку, но и позволяет себе определенные юридические действия. Так, судя по оказавшимся у редакции документам, еще в 2018 году Эльчин Абилгасан оглу Махмудов переоформил на имя своей дочери Азизы Эльчин гызы Махмудовой квартиру, расположенную по адресу Ясамальский район, проспект Иншаатчылар, д.6 кв.17. Кроме того, в 2016 и 2017 гг. он получил от своей супруги Парваны Акбар гызы Махмудовой две доверенности на управление автомобилем, и в настоящее время спокойно водит Hyundai с госномерами 10 МА 095, который также оформлен на имя его жены.

Не нужно обладать специальным юридическим образованием, чтобы понять - любые манипуляции с имуществом и обращения в государственные структуры для находящегося в международном розыске человека неминуемо должно закончиться его задержанием. Бросившиеся в бега обычно делают все, чтобы скрыть свою личность, но Эльчин Махмудов даже и не думает прятаться. Поразительная наглость и необъяснимая уверенность в собственной безнаказанности. По некоторым данным, уйти от преследования правоохранительных органов России Эльчину Махмудову удалось благодаря взяткам. Удалось ему заполучить и азербайджанский паспорт, по которому он абсолютно «чист» перед законом. Кинув своих соотечественников на миллионы долларов, Эльчин Махмудов сначала спокойно жил в селе Джавад в Сабирабадском районе, а затем и вовсе перебрался в Баку, где проживает на своей квартире по уже упомянутому адресу в Ясамальском районе и проводя лето на даче в Новханах.