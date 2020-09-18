Тихановская: протесты в Беларуси могут продолжаться годы

Протесты в Беларуси не будут ослабевать, они могут продолжаться недели, месяцы или даже годы, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, передает ТАСС.

По словам Тихановской, президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что "протесты будут постепенно ослабевать".

"Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо - недели, месяцы или даже годы, если будет надо", - утверждает Тихановская.