Расследование журналистов обвалило акции крупнейших банков

Акции крупнейшего банка Германии Deutsche Bank на торгах 21 сентября упали на 8,5%. Об этом свидетельствуют данные биржи Франкфурта.

Первоначально доступ к 2 100 секретным документам еще в 2017 году получили журналисты BuzzFeed News. Для анализа данных они привлекли коллег из других изданий, в итоге над утечкой работали около 400 журналистов из почти 40 стран.

В публикациях о подозрительных транзакциях, которые выпустил ряд СМИ, упоминались и другие крупные мировые банки: HSBC, JPMorgan Chase, Commerzbank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered и пр. Котировки этих и других банков на торгах 21 сентября также резко ушли в минус.

На премаркете перед открытием торгов в США бумаги американских банков также торгуются в красной зоне.