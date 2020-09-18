Экс-секретарь совбеза Виталий Баласанян: «Армения и Карабах проводят очень опасную политику»

«Сегодня Армения и Карабах , по крайней мере, на внутренней и внешней арене проводят очень опасную политику». Об этом в беседе с журналистами 21 сентября заявил бывший секретарь так называемого «Совета национальной безопасности» оккупированного Карабах а Виталий Баласанян, сообщает Новости Армении.

По его словам, это касается социальной ситуации в Армении, а также всех неудач в сфере образования, церкви, безопасности. «Я не вижу положительного подхода», - добавил он.

Относительно заявления лидера сепаратистского режима в оккупированном Карабахе Араика Арутюняна о том, что представители нынешних властей не будут встречаться с политическими силами, занимающими различные позиции по карабахскому вопросу, Баласанян подчеркнул: «Если бы я был президентом, то такое заявление не делал бы».

Виталий Баласянян отметил, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну не стоит ждать, пока начнутся акции протеста. «Он должен уйти добровольно. Я готов к встречам со всеми политическими деятелями и силами, которые выразят такое желание, в том числе с Николом Пашиняном», - заключил он.