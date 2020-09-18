Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили новые дома

Министерство труда и социальной защиты населения выделило семьям шехидов и инвалидам Карабах ской войны новые дома: 6 - в Нафталане, 6 - в Агстафе и 2 - в Лерике, сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии вручения ключей от новых домов в Нафталане приняли участие заместитель председателя Агентства социальных услуг при министерстве Парвиз Сафаров, заместитель главы Исполнительной власти города Нафталан Арзу Мамедов и другие.

Было отмечено, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны было предоставлено 626 квартир и индивидуальных домов, что в 3 раза больше запланированного, а в прошлом году этой категории граждан было выделено 934 квартиры и индивидуальных дома.

По поручению главы государства в 2020 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет передано рекордное число квартир и частных домов - 1 500. На сегодня переданы 598 из них (554 квартиры, 44 частных дома). Остальные дома будут сданы до конца года.

В целом за прошедший период 8186 квартир и частных домов были переданы семьям шехидов и инвалидам.