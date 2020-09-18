AZAL увеличивает число рейсов Баку - Нахчыван - Баку
С 26 сентября национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL увеличивает число рейсов по маршруту Баку - Нахчыван - Баку до 21 в неделю.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, учитывая высокий спрос и ограниченное число рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном направлении осуществляется по принципу очередности. Записаться в очередь можно двумя способами - через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp.
Для рейсов из Баку в Нахчыван:
• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919
• WhatsApp: +99455 204 65 54.
Для рейсов из Нахчывана в Баку:
• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000886220
• WhatsApp: +99460 487 30 11
При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своего удостоверения личности, а также контактные номера для обратной связи.
Авиакомпания просит не обращаться через онлайн-форму и WhatsApp одновременно. Это приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов от сотрудников колл-центра.
Авиакомпания обращает внимание пассажиров на то, что запросы на авиабилеты по данному направлению посредством звонков в колл-центр авиакомпании не принимаются.