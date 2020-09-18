В ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза не сумели согласовать список лиц в Белоруссии, в отношении которых планируется ввести санкции, сообщил источник в одной из делегаций европейских стран. По его словам, решение заблокировал Кипр.

«Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что такой результат был ожидаем.

«Заседания на уровне послов за последние недели показали, что ситуация непростая. Как вы знаете, в пятницу была последняя встреча послов, которая также закончилась ничем, поэтому было достаточно предсказуемо, что в понедельник на заседании Совета договоренности не будет. Теперь вопрос будет обсуждаться на саммите в четверг-пятницу», – добавил дипломат.

Главы МИД стран ЕС на экстренном заседании 14 августа приняли решение ввести санкции в отношении официальных лиц Беларуси, поручив дипломатическим службам составить соответствующий черный список. Однако уже больше месяца члены сообщества не могут согласовать его из-за позиции Кипра, который требует санкций против Турции.