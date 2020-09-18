Космические силы США появились на Аравийском полуострове

Недавно сформированные Космические силы США (United States Space Force – USSF) вводят свои подразделения на новую обширную территорию – Аравийский полуостров. Об этом сообщает Associated Press.

USSF теперь имеют эскадрилью из 20 летчиков, дислоцированных на авиабазе Эль-Удейд в Катаре в рамках первого своего зарубежного развертывания. Это крупнейший американский военно-воздушный объект на Ближнем Востоке, действующий в составе Центрального командования ВС США.

На церемонии приведения к присяге в начале этого месяца в Эль-Удейде 20 военнослужащих ВВС США вошли в состав USSF. Вскоре к отряду "основных космических операторов" присоединятся еще несколько человек, которые будут "управлять спутниками, отслеживать маневры противника и пытаться предотвратить конфликты в космосе".