Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом попутчиков

Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте центра по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).