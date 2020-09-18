За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. 81 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 36 836 пациентов вылечились, 576 пациентов скончались. Лечение 1 868 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За последние сутки в стране проведено 3011 тестов на коронавирус, всего за минувший период – 1 057 803 теста.