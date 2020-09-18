Первоочередными краткосрочными потребностями, которые назвали люди, стал "доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию". Здравоохранение оказалось и долгосрочным приоритетом для почти 300 тыс. опрошенных.

Человечество ждет от правительств и международных организаций большего взаимодействия, обеспечения доступа к здравоохранению, базовым социальным услугам, средствам гигиены и образованию. Об этом говорится в исследовании организации "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна", сообщает ТАСС.

"Здравоохранение - это также одна из областей, в которой люди рассчитывают увидеть улучшение в ближайшие 25 лет, - сообщают авторы исследования. - 72% опрошенных считают, что доступ к услугам здравоохранения в будущем останется таким же или улучшится".

Еще одно желание людей, согласно опросу, заключается в "большей солидарности, в том числе искоренении бедности, неравенства и безработицы". Среди более долгосрочных целей, которые человечество должно ставить перед собой, респонденты назвали "всеобщий доступ к образованию и равные права женщин".

В исследовании также указано, что люди во всем мире боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов.

В кратких "одноминутных" опросах приняли участие более 1 млн человек со всего мира. Помимо этого, с 50 тыс. человек из 50 стран были проведены более детальные опросы, также ООН организовала более тысячи диалогов с представителями 82 стран, а в 70 государствах организация осуществила анализ социальных сетей и СМИ.