Ученые выяснили: коронавирус невероятно устойчив

Как сообщает BBC News, группа исследователей из Университета Земмельвейса в Будапеште решила проткнуть Sars-CoV-2 тончайшей иглой. Ученые хотели проверить, сколько потребуется силы, чтобы частица лопнула наподобие воздушного шарика. Но частица так и не лопнула.

Коронавирус удивительно эластичен и устойчив к высоким температурам. К такому выводу пришли ученые из Венгрии.

Частица была размером 80 нанометров в диаметре, а острие иглы еще меньше. Ученые подносили иглу к верхней оболочке частицы и опускали ее вниз до конца. Частица сплющивалась, но проткнуть ее не удавалось. Ученые повторили действие 100 раз, с тем же результатом.

Ученые также нагрели частицу до 90 градусов Цельсия на 10 минут. Ее внешний вид и структура почти не изменились - только отвалилось несколько "шипов".

В своей работе, опубликованной на сайте biorxiv.org, ученые не скрывают удивления тем, насколько гибкой и термоустойчивой оказалась частица коронавируса. "Ее механические свойства и возможности самовосстановления дают возможность вирусу приспособиться к самым разным условиям окружающей среды", - считают ученые.