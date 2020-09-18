Итальянцы проголосовали за сокращение числа депутатов
Большая часть итальянцев на референдуме проголосовали за уменьшение числа депутатов на одну третью часть, об этом свидетельствуют данные экзитпола.
За решение сократить число парламентариев выступили более 60% населения, передает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола, опубликованные агентством АНСА после голосования.
С предложением сократить депутатов выступило правящее «Движение «пяти звезд». Инициатива предполагает избрание на следующих парламентских выборах в 2023 году 200 членов в верхнюю палату (сенат) вместо 315, и 400 депутатов вместо 630 в нижнюю палату. Реформу также одобрили в парламенте.