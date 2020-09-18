Российскую нефть стали продавать по-новому

Компания «Зарубежнефть» впервые продала три партии российского сорта нефти Urals новым способом, через онлайн-аукцион на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), говорится в сообщении на сайте площадки.

По итогам торгов объемы по 100 тысяч баррелей поставят через Приморск в четвертом квартале 2020 года. До аукциона допущены девять покупателей, они 12 раз поднимали цену. Премия к формуле ценообразования выросла в 1,5 раза. Как отмечается в сообщении, среди участников торгов были мировые трейдеры и подразделения международных нефтяных компаний.

Ранее торги проводились в режиме закрытого сбора заявок от желающих, то есть они не могли видеть движение стоимости и повышать ставки. В новом формате анонимность участников сохранилась.