Грузия резко сократила экспорт сигарет в Азербайджан

В январе-августе этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 407,1 тонны сигарет на сумму 10 479 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Национальном статистическом управлении Грузии (GEOSTAT).

Отмечается, что стоимость экспортируемой продукции в годовом сравнении снизилась на 15 627,8 тыс. долларов или в 2,5 раза, объем - на 772,2 тонн или в 2,9 раза.

Так, за первые восемь месяцев 2019 года Грузия экспортировала в Азербайджан 1 179,3 тонны сигарет на сумму 26 106 тыс. долларов.