Евросоюз не будет отзывать послов из Беларуси

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не будут отзывать своих послов из Белоруссии, хотя и никогда не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в настоящее время ситуация в Белоруссии аналогична политическому кризису в Венесуэле: ЕС не намерен признавать легитимность Лукашенко, как не признает ее у президента Николаса Мадуро.

Тем не менее Европе все же необходимо иметь свои представительства в Белоруссии, считает представитель союза.

«Не признавать демократическую легитимность не означает не признавать реальное положение дел. А реальность такова, что и Лукашенко, и Мадуро контролируют правительство, администрацию и территорию», — пояснил Боррель.