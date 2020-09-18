Ильхам Алиев обратился к ООН: «Армения готовится к новой военной агрессии против Азербайджана»

Премьер-министр Армении объявил о создании отрядов добровольцев из десятков тысяч вооруженных гражданских лиц, которых вынудят участвовать в военных операциях против Азербайджана. Это наглядно демонстрирует новые агрессивные намерения руководства Армении. Министр обороны Армении угрожает Азербайджану «новой войной за новые территории». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем видеообращении в связи с открытием 75-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ильхам Алиев отметил, что премьер-министр Армении целенаправленно нарушает формат и сущность переговоров, которые проводятся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Его заявление «Карабах – это Армения» является серьезным ударом по переговорному процессу. Он выдвигает необоснованные условия в переговорном процессе. Его неприемлемые «семь условий» перед Азербайджаном были отклонены нами. У нас всего одно условие для достижения мира. Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана. Весь мир признает Нагорный Карабах составной частью Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что агрессивная риторика и провокации демонстрируют подготовку Армении к новой агрессии против Азербайджана.

«Мы призываем ООН и международное сообщество повлиять на Армению и не допустить новой военной агрессии», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев добавил, что ответственность за провокации и рост напряженности возлагается на военно-политическое руководство Армении. Президент подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе резолюций Совбеза ООН.