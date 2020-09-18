Лукашенко пообещал ничего не менять в экономике

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить изменений в принципах республиканской экономики, которая основана на фактическом отказе от приватизации. Об этом он заявил в процессе согласования назначения Сергея Никифоровича генеральным директором «БелАЗа», сообщает БЕЛТА.

По его мнению, справедливой приватизации не случалось ни в одной стране мира, а развивать республику таким образом хотят только «шарлатаны из-за рубежа». Лукашенко уверен, что он выработал «жестокий иммунитет к несправедливости».

Также президент указал, что отказ связан не с тем, что он не допускает существование частной собственности, а только с нежеланием отдавать кому-то конкурентное предприятие. Лукашенко подчеркнул, что если он допустит выход заводов из государственной собственности, то потом придется «ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли».

Так и не проведенная после получения независимости приватизация является ключевой особенностью белорусской экономики. Главные предприятия страны управляются государством, решение о замене директоров принимает Лукашенко.