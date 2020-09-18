США накажут Мадуро за сотрудничество с Ираном

США вводят новые санкции против министерства обороны Ирана, а также против тех, кто сотрудничал с Тегераном по линии его ядерной программы. В частности, за это накажут президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщило агентство Reuters.

Этот шаг — подтверждение того, что политика санкций Вашингтона в отношении Исламской республики восстановлена, заявил Помпео в официальном выступлении перед журналистами. Отмечается, что американская сторона готова ввести санкции против любого государства, которое будет помогать Ирану в этой области. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Союзники Соединенных Штатов не готовы следовать за ними в этом вопросе: 20 сентября стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о восстановлении санкций против Ирана. Он выразил сомнения в том, что страна действительно нарушает международные соглашения и должна подвергнуться санкциям ООН.