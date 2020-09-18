Страны ООН сознались в запоздалой реакции на коронавирус

Реакция стран Генеральной ассамблеи ООН на эпидемию коронавируса оказалась запоздалой: массовая вспышка болезни застала их врасплох. Об этом говорится в Декларации Генассамблеи, принятой на торжественном заседании в честь 75-летнего юбилея организации, сообщает ТАСС.

«Она стала тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям», — сказано в документе по поводу пандемии.

Там же говорится, что странам необходимо совершенствовать разработки и производство в сфере медицины, а также «укреплять международное сотрудничество, повышать согласованность действий и усиливать солидарность». Отдельно в Декларации, принятой единогласно без процедуры голосования, выражается благодарность медицинским работникам.

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля. По его словам, на данный момент пандемия является «угрозой номер один» для глобальной безопасности, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион умерших в результате распространения вируса.