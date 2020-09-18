Иран готов к обмену заключенными с США

Иран готов к обмену заключёнными с США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям".

"Мы готовы к универсальному обмену заключенными с США. Речь идет о гражданах Ирана... В американских тюрьмах содержатся граждане, которые оказались там только потому, что отказались предать свою страну... Поэтому я повторю: мы можем обменяться всеми заключенными", - сказал Зариф, отвечая на вопрос, готов ли Тегеран освободить американских заключенных.