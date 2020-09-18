Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:27

Провозглашенная Ереваном политика «возвращения Армении на Ближний Восток» таит в себе серьезные риски для России, стратегическим партнером которой так любит позиционировать себя армянская правящая элита. Что примечательно, до недавнего времени Армения если и бросала взгляды в сторону Ближнего Востока – то всегда украдкой и только тогда, когда это делал и весь остальной мир, к примеру, на пике борьбы с Исламским государством.

В остальных же случаях кратковременные контакты с эмиссарами из ближневосточных стран всегда носили мутный характер гешефта и надувательства Москвы, как это демонстрирует история с бизнесом Давида Гластяна – собственника фирмы Royalsys Engineering, которому не дают спать лавры Сэмюэла Каммингса, главного оружейного барона 70-80-х годов прошлого века. Зять бывшего президента Сержа Саргсяна Микаэль Минасян, человек о внутриармянских процессах информированный более чем хорошо, сообщает следующее: «Премьер-министр Армении Никол Пашинян уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и предоставляет ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал, назовем условно, 100 единиц оружия. Затем Республика Армения покупает с оффшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов. Платит за эти 60 единиц оружия и эти 60 единиц оружия поступают в Армению. С документами все в порядке, но есть одно исключение: те 40 единиц, которые были изначально заказаны, но не оплачены, Давид Галстян, у которого уже были договоренности с третьими странами, прямо из России отправляет в третью страну. Например, в Объединенные Арабские Эмираты. Из этой третьей страны оружие оказывается в четвертой стране».

Галстян и его многочисленные компании упоминаются и в одном из отчетов Совбеза ООН, в связи с поставками оружия в Ливию и дальше в Сирию - к оппозиционным правительству Асада неназванным группировкам, с которыми, на секунду, в Сирии воюет российский контингент. Более того, в открытых источниках, на того же Галстяна, указывают названия компаний, задействованных в сфере ВПК как Mosstone Engineering, Armenian DG Arms, Ayk Avia, занимающиеся поставками вооружений в Сирию, Ливию, Южный Судан и Сомали. И вот оно самое пикантное: при покровительстве новых властей, Галстян реализует продукцию военного назначения третьим сторонам, используя скидки, предоставляемые Россией, согласно союзническим обязательствам. С учетом того, что Россия поставляет в Армению оружие по внутренним ценам, в зависимости от вида вооружения, такая скидка достигает от 15 до 40 процентов от мировых цен. Если учитывать, что за последние несколько лет Россия выделила Армении оружейных кредитов на сумму в 300 миллионов долларов, то российский бюджет недополучил от 60 до 90 миллионов. При этом ровно столько же составляет прибыль от этой махинации армянских властей, мало того, что лихо обманывающих Москву - гаранта своей безопасности – так еще и поставляющих оружие тем, кто союзником Москвы в регионе явно не является, если не сказать жестче. «С учетом того, что новая власть Армении не разборчива как в выборе партнеров, так и клиентов, это означает угрозу попадания российского оружия в руки потенциальных противников российских интересов в разных уголках планеты. … при таком партнере нет гарантии, что где-то на неспокойном Ближнем Востоке проданное союзнику оружие не будет использовано против российских же военнослужащих», - с тревогой отмечают российские эксперты. Но в сравнении с тем, что делает Ереван сейчас – его махинации с оружием представляются «детскими шалостями». Поскольку сегодня армянские власти пустились в авантюру, создающую серьезную угрозу безопасности России в ее «южном подбрюшье», на кавказском направлении, к которому Москва и Кремль уже три десятилетия относятся с определенной дозой нервозности. Привлекая в регион боевиков Рабочей партии Курдистана, Ереван неизбежно подталкивает Анкару к более четкой артикуляции своих интересов в сфере безопасности в Закавказье — активизация РПК у кавказских границ Турции просто не может быть проигнорирована Анкарой. Что, в свою очередь, вызовет негативную реакцию Москвы и новый виток российско-турецкой напряженности.