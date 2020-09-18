Бастрыкин взялся за Эльмана Пашаева

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о причастности адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству с трехкомнатной квартирой в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет проведет доследственную проверку, при наличии оснований в отношении Пашаева будет возбуждено уголовное дело, указано в сообщении.

Ранее средства массовой информации сообщали о возможной причастности бывшего адвоката к мошенничеству с квартирой одной из московских семей. По данным СМИ, Пашаев обманным путем прописался в квартире и приватизировал жилплощадь.