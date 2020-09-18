Эрдоган: «Совбез ООН нуждается в реформировании»

«Для того, чтобы система Организации Объединенных Наций снова стала эффективной, нам сначала нужно реформировать Совет Безопасности», - сказал турецкий лидер в видеообращении к участникам встречи высокого уровня, посвященной 75-летию ООН.

По словам Эрдогана, структура Совбеза, которая «бросает судьбу более 7 миллиардов человек на милость 5 стран, не является справедливой и устойчивой».

«Мы все видим, что не можем преодолеть сегодняшние испытания с помощью структур, сформированных в соответствии с потребностями прошлого века», - заявил он.

Глава государства отметил, что вопреки провозглашенным идеалам, система ООН не может ни предотвратить конфликты, ни положить конец уже начавшимся конфликтам.

«Архитектура СБ ООН, основанная на демократическом, прозрачном, подотчетном, эффективном и справедливом представительстве, стала для человечества необходимостью, а не выбором», - подчеркнул президент Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что превращение Стамбула, являющегося точкой пересечения континентов, в один из центров Организации Объединенных Наций также будет способствовать усилиям по обеспечению глобального мира и стабильности.