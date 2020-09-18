Делегация во главе со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла в посольство Азербайджана в России и возложила цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Report.

Отметим, что 22 сентября Сахиба Гафарова проведет встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, 23 сентября - с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, планируется выступление председателя Милли Меджлиса Азербайджана на первом заседании осенней сессии Совета Федерации.